Центр заверения цифровой информации

Заверение переписок в мессенджерах, социальных сетях, электронной почте, обеспечение доказательств нотариусом для суда.

+7 915 486 98 98

Заверение электронной переписки

Подробнее

Допрос свидетеля нотариусом

Подробнее

Назначение экспертизы нотариусом

Подробнее

Заверение переписки в мессенджерах

Нотариальное заверение переписок в мессенджерах, при котором фиксируется содержание сообщений, их отправитель и получатель, дата и время отправки, а так же получения сообщения, наличие и содержание прикрепленных файлов и прочие показатели. Заверение переписки позволяет применять ее в качестве доказательств, которые могут быть использованы в суде.

WhatsApp

Telegram

Viber

Skype

Мы заверяем все популярные мессенджеры, включая WeChat и Signal.
Подробнее

Заверение переписки в социальных сетях

Нотариальное заверение переписок в социальных сетях имеет большое значение, поскольку в последнее время договоренности на бумаге заключаются все реже и реже. На смену им приходит переписка в социальных сетях. С их помощью ведутся переговоры, обсуждаются условия сделки, заключаются договоры, делаются отчеты о проделанной работе и многое другое.

ВКонтакте

Facebook

Instagram

Одноклассники

Мы заверяем не только переписки, но и профили в социальных сетях.
Подробнее

Заверение переписки по электронной почте

Нотариально заверенная переписка по электронной почте может служить одним из доказательств в суде. Заверение переписки по электронной почте состоит из отдельного осмотра каждого зафиксированного фрагмента переписки электронной почты. Нотариальное заверение электронной переписки используется для фиксирования сведений, которые в дальнейшем послужат обеспечением доказательств.

Yandex

Mail Group

Gmail

Outlook

Мы так же заверяем и другие почтовые сервисы, например Rambler или Hotmail.
Подробнее

Допрос свидетеля нотариусом

Допрос свидетеля нотариусом производится с целью обеспечения доказательств. Заинтересованное лицо имеет возможность обратиться к нотариусу для допроса свидетеля. По нормам гражданско-процессуального или арбитражно-процессуального права допрос свидетеля производит судья в рамках судебного процесса, но бывают случаи когда обеспечить явку свидетеля в суд в определенное время не представляется возможным, в таком случае вы можете обратиться к нам для обеспечения доказательств путем допроса нотариусом свидетеля.

  • В соответствии с Законом
  • Вместо явки свидетеля в суд
  • В удобное для свидетеля время
  • Обеспечение доказательств

Назначение экспертизы нотариусом

Назначение экспертизы нотариусом производится с целью обеспечения допустимого доказательства. Назначить экспертизу нотариусом можно еще до судебного разбирательства, которое может возникнуть, а заключение эксперта требуется немедленно, в связи с тем, что например объект исследования может исчезнуть, быть уничтожен. Для обеспечения доказательств, в данном случае получение заключения эксперта, вы вправе обратиться с заявлением к нотариусу о назначении экспертизы.

  • В соответствии с Законом
  • Назначение экспертизы до суда
  • Эксперты с многолетним опытом
  • Обеспечение доказательств

Обратившись к нам, вы всегда можете расчитывать на высококачественный сервис

Документы в строгом соответствии с законом

Гарантия принятия документов в суде

Конкурентноспособное ценообразование

Минимальные сроки исполнения заказов

Наши услуги

  • Заверение электронной переписки
  • Допрос свидетеля нотариусом
  • Назначение экспертизы нотариусом
  • Обеспечение доказательств нотариусом

Контакты

+7 915 486 98 98

Доступен в WhatsApp
10:00 - 19:00

Понедельник - пятница

ул. Грина, д. 22

Москва

Заверение digital-контента и обеспечение доказательств