Заверение переписок в мессенджерах, социальных сетях, электронной почте, обеспечение доказательств нотариусом для суда.

Назначение экспертизы нотариусом

Назначение экспертизы нотариусом производится с целью обеспечения допустимого доказательства. Назначить экспертизу нотариусом можно еще до судебного разбирательства, которое может возникнуть, а заключение эксперта требуется немедленно, в связи с тем, что например объект исследования может исчезнуть, быть уничтожен. Для обеспечения доказательств, в данном случае получение заключения эксперта, вы вправе обратиться с заявлением к нотариусу о назначении экспертизы.