Заверение переписок в мессенджерах, социальных сетях, электронной почте, обеспечение доказательств нотариусом для суда.

Центр заверения цифровой информации
Заверение электронной переписки
Допрос свидетеля нотариусом
Назначение экспертизы нотариусом
Заверение переписки в мессенджерах
Нотариальное заверение переписок в мессенджерах, при котором фиксируется содержание сообщений, их отправитель и получатель, дата и время отправки, а так же получения сообщения, наличие и содержание прикрепленных файлов и прочие показатели. Заверение переписки позволяет применять ее в качестве доказательств, которые могут быть использованы в суде.
Telegram
Viber
Skype
Заверение переписки в социальных сетях
Нотариальное заверение переписок в социальных сетях имеет большое значение, поскольку в последнее время договоренности на бумаге заключаются все реже и реже. На смену им приходит переписка в социальных сетях. С их помощью ведутся переговоры, обсуждаются условия сделки, заключаются договоры, делаются отчеты о проделанной работе и многое другое.
ВКонтакте
Одноклассники
Заверение переписки по электронной почте
Нотариально заверенная переписка по электронной почте может служить одним из доказательств в суде. Заверение переписки по электронной почте состоит из отдельного осмотра каждого зафиксированного фрагмента переписки электронной почты. Нотариальное заверение электронной переписки используется для фиксирования сведений, которые в дальнейшем послужат обеспечением доказательств.
Yandex
Mail Group
Gmail
Outlook
Допрос свидетеля нотариусом
Допрос свидетеля нотариусом производится с целью обеспечения доказательств. Заинтересованное лицо имеет возможность обратиться к нотариусу для допроса свидетеля. По нормам гражданско-процессуального или арбитражно-процессуального права допрос свидетеля производит судья в рамках судебного процесса, но бывают случаи когда обеспечить явку свидетеля в суд в определенное время не представляется возможным, в таком случае вы можете обратиться к нам для обеспечения доказательств путем допроса нотариусом свидетеля.
Назначение экспертизы нотариусом
Назначение экспертизы нотариусом производится с целью обеспечения допустимого доказательства. Назначить экспертизу нотариусом можно еще до судебного разбирательства, которое может возникнуть, а заключение эксперта требуется немедленно, в связи с тем, что например объект исследования может исчезнуть, быть уничтожен. Для обеспечения доказательств, в данном случае получение заключения эксперта, вы вправе обратиться с заявлением к нотариусу о назначении экспертизы.
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